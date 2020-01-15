«Немножко в шоке»: В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным, во время которой обсуждался газовый вопрос.

По словам топ-менеджера украинской компании, в ходе переговоров российский лидер продемонстрировал свою глубокую осведомленность в деталях украинско-российских газовых отношений. По его мнению, такое владение тонкостями данной темы свидетельствует о том, что для России чрезвычайно важен этот вопрос.

«Мое впечатление о президенте России: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит», — отметил Витренко в интервью изданию «Гордон».

Исполнительный директор «Нафтогаза» признался, что впервые беседовал с Путиным и в некоторой степени был удивлен.

«Я был, честно говоря, немножко в шоке. <…> Не каждый день приходится спорить с Путиным», — рассказал топ-менеджер украинской компании.

Он также добавил, что во время переговоров не заметил хамства российской стороны по отношению к членам украинской делегации, о котором говорила замглавы МИД Украины Елены Зеркаль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Нафтогаз» оказался «не в восторге» от сделки с «Газпромом».