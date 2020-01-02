«Нафтогаз» оказался «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Элементом компромисса назвал риски, прописанные в соглашении с «Газпромом», глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Его цитирует РИА Новости.

Договоренность с российской корпорацией по транзиту газа через Украину предполагает принцип «качай или плати», что соответствует европейским стандартам. Как объяснил Коболев на пресс-конференции в Киеве, украинские законы еще не соответствуют европейским в части регулирования рынка природного газа. Зная об этом, «Газпром» не был готов брать на себя риски «неэффективного украинского законодательства». Из-за этого их на себя вынужден был взять «Нафтогаз».

«Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — заявил глава компании.

Россия и Незалежная подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину 30 декабря. В рамках пятилетнего транзитного контракта в первый год планируется прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.

Ранее 5-tv.ru писал о мировой реакции на подписание договора по газу между Россией и Украиной.