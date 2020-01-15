В Госдуме назвали главный вопрос к отставке правительства

Дмитрий Новиков, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, прокомментировал отставку правительства РФ. Своим мнением он поделился в беседе с 5-tv.ru.

«Сегодня (15 января — Прим. ред.) прозвучало президентское послание, на котором ничего не говорилось о перспективах отставки правительства. Но сам характер мер, которые прозвучали, уже свидетельствовал о том, что предыдущий состав правительства явно не справляется с задачами стабильного развития страны», — сказал Новиков.

По его словам, неудовлетворительная работа Кабмина фактически была признана в социальном блоке Послания. Там президент упоминал о проблемах в медицине, образовании, демографии. Также отставка правительства коррелировала с тем, что было сказано главой государства об изменении Конституции.

«Дальше все будет зависеть от того, какая кандидатура будет предложена в качестве руководителя правительства. Это сегодня самый принципиальный вопрос», — подытожил Новиков.

Как сообщал 5-tv.ru, нынешний состав правительства продолжит работу до формирования нового Кабмина. Премьер-министру будет предложен пост зампредседателя Совбеза. Сам Дмитрий Медведев уже объяснил необходимость отставки правительства.