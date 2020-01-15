Медведев объяснил, почему правительство должно уйти в отставку

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объяснил причину отставки правительства. Об этом он сообщил во время совещания Кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Все были свидетелями послания президента РФ, Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ», — начал объяснение глава правительства.

По его словам, «существенные изменения» будут внесены не только в основной закон государства, но и в «баланс власти». Он перечислил все три ее ветви: и законодательную, и исполнительную, и судебную.

«В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку», — заключил премьер-министр.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству продолжать исполнять обязанности в полном объеме до тех пор, пока не будет сформирован новый Кабмин.