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«Во мне есть солнечная батарейка»: Брежнева удивила поклонников заявлением

, 21:29 | Мия Субботина Фото 152

После слухов о разводе с Константином Меладзе Вера Брежнева заинтриговала фанатов милыми кадрами в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @ververa

Обсуждение отношений Веры Брежневой и Константина Меладзе до сих пор не прекращаются ни в прессе, ни в соцсетях. Комментарии о проблемах артистки в отношениях с мужем продолжают оставлять фолловеры, несмотря на то, что пара дала понять, что у них все хорошо и домыслы поклонников о романе продюсера ложные. Устав от бесконечных сплетен, бывшая участница группы «ВИА Гра» решила рассказать, почему же супруг не сможет от нее уйти.

Возлюбленная музыкального продюсера опубликовала снимок в своем Instagram-профиле из солнечной Италии, где проводит сейчас отпуск. Брежнева добавила к снимку неоднозначную подпись. Знаменитость образно пояснила, что в ней есть «солнечная батарейка», благодаря которой она всегда на позитивной волне.

«Я уверена, что во мне есть солнечная батарейка… Меня солнце всегда заряжает, радует, дает силы и согревает. И я от него не устаю», — подписала пост звезда.

Instagram @ververa

Вероятно, именно эта жизненная энергия, мудрость и тепло привлекают Константина Меладзе. Поэтому он вряд ли когда-нибудь уйдет от своей возлюбленной, считают поклонники звездной пары.

«Вера, Вы красотка!!!»;

«Вера, вы сама луч солнца. Заряжаете теплом всех вокруг»;

«Вы от солнца заряжаетесь, а мы от вас», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Брежнева удивила фанатов селфи с густыми усами.

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