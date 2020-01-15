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Обнаженная «британская Кардашьян» покорила мужчин видео с эротической фотосессии

, 23:24 | Игорь Рязов Видео 1 862

Пышная грудь Деми Роуз едва уместилась у нее в руках.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby, @johnnycinematic

Модель Деми Роуз, известная как «британская Кардашьян», выложила на своей странице в Instagram видео, снятое во время эротической фотосессии. Музыка и эффекты в ролике выполнены в ретро-стиле.

«Прихожу в Джонни Синематик», — подписала видео «британская Кардашьян», оставив снимок на Instagram-аккаунт фотографа, специализирующегося на эротических фотосессиях.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Demi Rose 🌹 (@demirosemawby)

Там уже появилась публикация, посвященная Деми Роуз. Это не видео, а обработанный снимок модели.

«Если это можно купить за деньги, это не эксклюзив», — подписал затемненное фото владелец аккаунта.

Instagram @johnnycinematic

Ошеломленные красотой Деми Роуз мужчины сыплют комплиментами в ее адрес в комментариях. Пользователи припоминают ее прозвище «королева», а также хвалят фигуру девушки.

«Супер, ты выглядишь действительно великолепно»;

«Мой мозг взорван!»

«Твоя лучшая работа, королева», — написали поклонники.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее полностью обнаженная «британская Кардашьян» покаталась на качелях на видео.

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