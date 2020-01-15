Обнаженная «британская Кардашьян» покорила мужчин видео с эротической фотосессии

Модель Деми Роуз, известная как «британская Кардашьян», выложила на своей странице в Instagram видео, снятое во время эротической фотосессии. Музыка и эффекты в ролике выполнены в ретро-стиле.
«Прихожу в Джонни Синематик», — подписала видео «британская Кардашьян», оставив снимок на Instagram-аккаунт фотографа, специализирующегося на эротических фотосессиях.
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Там уже появилась публикация, посвященная Деми Роуз. Это не видео, а обработанный снимок модели.
«Если это можно купить за деньги, это не эксклюзив», — подписал затемненное фото владелец аккаунта.
Ошеломленные красотой Деми Роуз мужчины сыплют комплиментами в ее адрес в комментариях. Пользователи припоминают ее прозвище «королева», а также хвалят фигуру девушки.
«Супер, ты выглядишь действительно великолепно»;
«Мой мозг взорван!»
«Твоя лучшая работа, королева», — написали поклонники.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее полностью обнаженная «британская Кардашьян» покаталась на качелях на видео.