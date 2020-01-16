Мама Пелагеи о разводе дочери: «Наша сторона приняла интеллигентную позицию»

Продюсер и мать популярной певицы Пелагеи Светлана Ханова прокомментировала новость о том, что ее дочь разводится с мужем — хоккеистом Иваном Телегины. По ее словам, причиной разрыва стала не молодая тусовщица Марии Гончар, с которой спортсмена застали на светском мероприятии. Пелагея и Иван не живут вместе уже полгода, пишет KP.RU.

«Она нормальная живая женщина. Ну так сложилось. Два характера, две сильные личности… Будет дальше жить и растить дочку», — объяснила причину разрыва Светлана.

Женщине больно вспоминать, как еще в начале отношений с Телегиным ее дочь оболгали, нарекая разлучницей. Тогда мужчина ушел к певице от молодой возлюбленной, которая только-только родила ему сына.

«Она его не уводила из семьи. Поля никогда бы не увела, тем более от маленького ребенка. Это же подлость. Семьи не было» — вспоминает мама звезды.

Ханова решила для себя, что не будет вмешиваться в жизнь взрослой дочери. По ее словам, она сама в праве решать с кем быть и кого любить. Светлана не дает нежеланных советов в такой тяжелый период, считая себя помощником и продюсером в творчестве Пелагеи, но никак не в личной жизни.

«Наша сторона приняла интеллигентную позицию — ничего ни о ком не говорить», — сообщила родительница.

Для Пелагеи это второй развод. В 2010 году она была замужем за режиссером комедийного шоу на ТНТ Дмитрием Ефимовичем, но пара рассталась в 2012-м.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пелагея прокомментировала свой развод с Иваном Телегиным.