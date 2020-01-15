Такси протаранило «скорую помощь» с ребенком в Петербурге

ДТП с участием кареты «скорой помощи» и такси произошла вечером на пересечении Боткинской улицы и улицы Академика Павлова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает паблик «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».

Как стало известно 5-tv.ru, по предварительной информации, в медицинском автомобиле находился ребенок. Он не пострадал.

На кадрах с места ЧП видно, что «скорая» получила не значительные повреждения — у нее смят левый бок. Возможно удар прошел по касательной. А вот легковушка такси известного агрегатора пострадала сильнее. Капот автомобиля снят. Рядом две кареты «скорой помощи» и работают спасатели. О состоянии тех, кто находился в такси не сообщается.

Обстоятельства аварии выясняются.