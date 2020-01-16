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  4. Сын Плющенко и Рудковской раскрыл «тайну» с прошедшего дня рождения

Сын Плющенко и Рудковской раскрыл «тайну» с прошедшего дня рождения

, 9:31 | Валентин Черников Видео 420

Спальня в доме Гном Гномыча на его семилетие наполнилась облаками.

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Фото, видео: Instagram @gnomgnomych

Главную «тайну» вокруг прошедшего дня рождения раскрыл недавний именинник Саша Плющенко. «По многочисленным просьбам» сын прославленного фигуриста дал фанатам знать, откуда в спальне на его семилетие появились парящие под потолком облака, и почему они светятся словно по волшебству.

На странице Гном Гномыча в Instagram появилось видео, снятое его мамой Яной Рудковской. На нем вся звездная семья лежит на кровати под теми облаками. Правда, свет от них уже не исходит.

Instagram @gnomgnomych

Из записанного разговора ребенка с родителями становится ясно, что они подготовили к его празднику столь необычный сюрприз. Спать посреди такой композиции домочадцам оказалось приятно. Единственная загвоздка заключалась в иллюминации. Как выяснилось, Плющенко-старший и его супруга-продюсер не знали, где находится выключатель. Рудковская искала его полночи посреди белых сгустков над головой, пока не нашла кнопку в одном из них.

В том же ролике Яна попыталась раскрыть и другие подробности организованного для Александра дня рождения. Мама долго пыталась вывести сына на разговор, но рассказывать о празднике в итоге пришлось ей самой. Саша ограничился короткими ответами на вопросы. Видео закончилось тяжелым взглядом в камеру Евгения Плющенко. Видно, что мужчинам семейства, в отличие от неутомимого продюсера, в тот момент хотелось отдыхать.

«Классные облака! Прекрасная семья!»

«Не верится, что такое возможно. Сказочно»;

«А-а-а, вот в чем тайна облаков!» — прокомментировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Плющенко восхитил фанатов выразительным чтением стихов.

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