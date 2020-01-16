Астрологи рассортировали нечистую силу по знакам зодиака

По древним русским поверьям, нечистая сила активизируется в самое темное время года — во время зимнего солнцестояния 21–22 декабря, и творит свои черные дела, наводя ужас на людей на протяжении нескольких недель. Согласно одному из мифов, после рождения младенца Иисуса Бог открыл врата ада, чтобы его обитатели тоже порадовались появлению на свет Сына Божия. С тех пор каждый год в Рождество в наш мир пробираются души умерших грешников, всякого рода черти, бесы и прочая нежить, резвятся здесь все Святки и исчезают после праздника Крещения Господня. Считается, что пик активности нечистой силы приходится на вторую святочную неделю, а как раз сегодня, 16 января, на Малахов день, она наиболее зловредна — с усиленной энергией наводит сглаз и порчу на людей и зверей.

Астрологи попытались по известным чертам характера наиболее знакомых всем мифологических существ определить, к какому знаку зодиака они относятся. И вот к каким выводам они пришли.

Змей Горыныч — Овен

Виктор Васнецов, «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем», 1918 год

Змей Горыныч — типичный Овен. Энергия управляющей им планеты Марс настолько сильно влияет на огромную рептилию, что вокруг него всегда пахнет паленым. Его внимание, как и его самого, сложно не заметить. Змей Горыныч обжигает окружающих своей прямолинейностью, когда лучше бы помолчать. Он импульсивен, и вместо того чтобы сначала мысленно сосчитать до тридцати, и подумать хотя бы одной из своих голов, несется, разрушая все до основания. Это летающая самоуверенность, гордыня и истина в последней инстанции. Он врет и не краснеет, потому что свято верит каждому своему слову. Этот сторонник вежливой диктатуры тактично навязывает собственное мнение прицельным огнем. Однако первым в драку никогда не полезет.

Домовой — Телец

Если вы заподозрили, что в вашем доме Домовой, не стоит пугаться — наоборот, вам крупно повезло. Вы приобрели Тельца, причем Золотого. Больше вам не придется задаваться вопросом «куда делись деньги». Теперь они будут храниться в надежном месте, из которого вам без веской причины и убедительной челобитной не достать. Однако, хоть Домовой и заботливая, практичная нечисть, жизнь у вас теперь будет беспокойная. Ваш сожитель эгоистичен, упрям и ревнив, поэтому лучше молча с ним соглашаться.

Леший — Близнецы

Иллюстрация с обложки сатирического журнала «Леший» № 1 1906 года

Как истинный Близнец Леший — очень переменчивая натура. Еще минуту назад он устраивал вам выволочку за то, что не там грибы собирали, а теперь заботливо обдувает ласковым ветерком. Чтобы договориться с ним нужно ангельское терпение, чувство юмора и очень много свободного времени. Управляемый быстроногим Меркурием Леший подвижен, как ртуть и способен впарить любому никому не нужный отвар из свежего мха. И никто быстрее него не способен захламить чистый лес, превратив его в непролазную трущобу.

Кикимора — Рак

Кикимора — эмоциональная, сентиментальная и чуткая и ласковая нечисть. Но противоречивая. Любит разнообразие и перемены. То ей хочется побыть зависимой и домашней, а то дикой, свободной, болотной. Поссорившись с Водяным, бежит к Домовому, разозлившись на Домового, возвращается к Водяному. Разрываясь первым и вторым обычно несчастна в личной жизни. При этом Кикимора — верный и преданный друг, если возьмется вам помогать — мало не покажется. Зато скучно не будет.

Кот Баюн — Лев

Кот Баюн. Иллюстрация К. Кузнецова из сборника «Русские народные сказки»/Сост., вступ.ст. и прим. В. П. Аникина, М., «Правда» 1985

Кот Баюн — типичнейший Царь зверей, но впавший в детство. Идет направо — песнь заводит, налево — сказку говорит, и все с огромной харизмой, даже если медведь наступил на ухо и голос далек от ангельского. Позерство и хвастовство у Кота в крови. Убаюкает навеки, даже если вы спать не собирались. Но нуждается в постоянной заботе — сметанке, свежем мяске, сливках, ласке — иначе захиреет. Однако, обольщаться не стоит Кот Баюн — животное дикое, и сколько не гладь ему шерстку, смотрит он все равно в лес.

Баба Яга — Дева

Баба Яга — она же уставшая от суеты и разочаровавшаяся в людях Василиса Премудрая. Как любая Дева — мизантроп и циник, уединившийся в избушке на курьих ножках для художественного плетения козней. Сушит на зиму мухоморы, чтобы угостить при случае зельем заплутавшего путника. Это замкнутая, чрезмерно осторожная, занудная и требовательная натура. Семь раз проверит, зачем явились, и только один раз отрежет вам хвост. Но по самые уши. На лету читает дурные мысли, чует дурные помыслы и отвечает адекватно. Однако если заручиться ее поддержкой, помощь будет неоценимой — ее живая и мертвая вода вернет с того света. В ее избушке все организовано в идеальном порядке, даже мухи летают по намеченной траектории.

Мара — Весы

Иоганн Генрих Фюссли. «Ночной кошмар»

Мара — приведение, живущее в потонувшем в тумане замке. Это мутное создание никогда не знает, куда пойдет, с кем, что наденет и зачем вообще ему это нужно. А скорее всего в итоге вообще никуда не пойдет, тщательно взвесив все «за» и «против». Приманить эту нечисть реально только «на жуткий интерес». Как и все весы Мара уверена, что не стоит бежать, если можно стоять, стоять, если можно сидеть и сидеть, если можно лежать. Вечно сомневающаяся и медлительная она никак не определится, явиться ей образе сгорбленной старухи или парить юной девой в белом платье, веселить взрослых в днем или пугать детей ночью. Совместить все удовольствия сразу не получается — отсюда вечный разлад с действительностью.

Русалка — Скорпион

Если ваше решение искупаться в местах обитания Русалок окончательно и твердо, приготовьтесь к худшему. Закалите волю, запаситесь терпением, научитесь ровно дышать и купите непромокаемые беруши. Эта нечисть точно знает, чего хочет, и ее абсолютно не волнует, чего хотят окружающие. Если нарушите ее планы, утопит в омуте эмоций и уволочет на дно строить хрустальный дворец. Как любой Скорпион, натура сложная, впадающая из крайности в крайность, то сладко поет, то вопит как пожарная сирена. Способна ради любимого отдать свой голос ведьме, а в следующий миг превратить своего кумира в пену морскую. Манипулировать Русалкой возможно, но с большой осторожностью — лучше давить на жалость, где-то глубоко в душе она очень отзывчива.

Лихо Одноглазое — Стрелец

Кадр из х/ф «Там, на неведомых дорожках…» (1982 г.)

Лихо Одноглазое — стопроцентный Стрелец. Если его разбудить, когда оно не выспалось, подушку, лук, стрелы или что там еще подвернется под руку, аккуратно прицелится и… Ключевое слово здесь «аккуратно». Это существо все делает аккуратно. Лихо — законченный идеалист и неизлечимый романтик. Упорно закрывает глаза на людские пороки и гордо идет вперед с подбитым глазом и рубцами на сердце. А если кто хочет узнать о себе всю правду без прикрас, сходите к Лиху, поинтересуйтесь.

Кощей Бессмертный — Козерог

Кощей Бессмертный — натура цельная, честолюбивая, упрямая, пуленепробиваемая, огнеупорная и непотопляемая. Эта нечисть никогда не была склонна к полноте, но не дай вам бог обозвать ее ходячим суповым набором. Обиду он простит, только если вы сидите на цепи в сырой темнице и готовы испустить последний вздох. Прекрасный стратег, способный добыть золото в упорной борьбе, а потом добровольно чахнуть над ним, спрятав в сундук. Азартен, но терпелив, тем более что на то, чтобы преследовать жертву и ждать у него есть целая вечность.

Соловей Разбойник — Водолей

Фрэнк Чейн Папе. Соловей-разбойник на иллюстрации к «Сборнику русских сказок», 1916

Соловей Разбойник, как типичный Водолей — ленивая, безответственная нечисть, которая предпочитает круглые сутки сидеть где повыше и свистеть. Причем прекрасно знает, что именно, кому и когда насвистеть лихим молодецким посвистом, чтобы жертва потеряла ориентацию в пространстве, бросила оружие и отдала коня. При этом, когда надо, Соловей Разбойник страшно обаятелен, общителен, оптимистичен и способен заморочить голову кому угодно. Он легко строит воздушные замки, и так же легко их рушит на глазах у изумленной публики.

Водяной — Рыбы

Водяной — без сомнения Рыба. Причем так любит свое болото, что выманить его из него очень сложно. Он, правда, мечтает о дальних морях и опасных приключениях в глубине души. Неисправимый романтик обладает живым воображением устрицы и интеллектом дельфина. Водяной скромен, застенчив, бывает нервозен, когда его не понимают, и надолго прячется, обидевшись. Так что не подходите к водоему с дурными намерениями, поскольку чистому душой Водяному небезопасно действовать на нервы грязными мыслями.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 знаков зодиака, которые не скажут «я тебя люблю» кому попало.