Зима отменяется? Жителям Москвы пообещали аномально теплую погоду

С 16 по 22 ноября температура воздуха в Москве будет на три градуса выше нормы

Температура воздуха всю следующую неделю в Москве и Подмосковье будет выше нормы на три градуса. Об этом РИА Новости рассказал начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По словам метеоролога, в дневные часы столбики термометров будут показывать от +4 до +6 градусов. Тем временем как в ночное время температура воздуха опустится до 0 градусов.

Александр Голубев отметил, что на следующей неделе холоднее всего будет в ночь на 17 ноября. Температура воздуха опустится до -4 градусов. При этом днем будет относительно тепло. А на следующую ночь столбики термометров остановятся на отметке -2 градуса.

Согласно прогнозу специалиста центра погоды Евгения Тишковца, вторая половина ноября в Москве будет нестабильной. В ночь на 14 ноября на российскую столицу обрушится «великий дождь». Такой разгул стихии, как отметил метеоролог, жители Москвы не видели почти шесть десятилетий. Вероятнее всего, дождь начнется после 16:00. Осадки должны прекратиться ближе к утру. За это время может выпасть около 30 миллионов тонн воды.

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