Лерчек со слезами на глазах вновь обратилась к Путину

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, записала эмоциональное видеообращение к президенту России Владимиру Путину после помилования. Со слезами на глазах блогер поблагодарила главу государства и призналась, что теперь ей предстоит бороться за собственную жизнь. Ролик она опубликовала в личном блоге.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я никогда не думала, что буду записывать видео вам с личным обращением. И я хочу поблагодарить вас от всей моей семьи, от себя лично, за вашу доброту, за то, что дали мне помилование», — сказала Чекалина.

Для блогера это решение оказалось гораздо важнее, чем просто освобождение от наказания. Валерия объяснила, что теперь может оставаться рядом с самыми близкими людьми. Во время записи она заметно волновалась, сбивалась и с трудом подбирала слова.

«На самом деле это не просто помилование, это значит больше для меня, это значит возможность жить, возможность быть рядом с моими любимыми людьми, которые здесь со мной рядом стоят. Вот, спасибо большое», — призналась она.

Затем Чекалина заговорила о болезни. По ее словам, теперь начинается главная борьба в ее жизни — борьба с раком. Блогер не скрывала, что ей трудно говорить об этом, но подчеркнула, что обращается к президенту от всего сердца.

«Дальше начинается моя самая главная борьба моей жизни, борьба за жизнь с раком, <…> где я одержу победу», — высказалась она.

На решение о помиловании эмоционально отреагировала и юрист Екатерина Гордон. Ранее она публично просила Владимира Путина дать Чекалиной шанс на лечение.

«Блин, честно говоря, иногда теряешь надежду, что вообще что-то хорошее может происходить. Короче, все будет хорошо. Ну и спасибо президенту. Это круто», — заявила Гордон в личном блоге.

Ранее юрист не раз обращалась к главе государства и правоохранительным органам, настаивая на необходимости вмешаться в ситуацию. Гордон говорила, что происходящее вокруг Чекалиной уже нельзя рассматривать только как вопрос наказания. По ее мнению, речь шла о возможности сохранить блогеру жизнь.

«Смерть Валерии Чекалиной будет позором для правоохранительной системы. И я думаю, что для всех будет лучше показать, что мы не живодеры», — заявляла она в разговоре с 5-tv.ru.

Кроме того, Гордон требовала наказать следователя, который, по ее словам, вовремя не разрешил Валерии пройти обследование.

Болезнь, четвертые роды и надежда на лечение в Китае

О тяжелом заболевании Чекалиной стало известно в марте 2026 года, вскоре после рождения четвертого ребенка. У блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких.

В октябре Валерия сообщила тревожные подробности о результатах ПЭТ-КТ. По ее словам, метастазы увеличились в надпочечниках и яичниках, а в легких появились снова. Тогда Чекалина готовилась ко второй линии химиотерапии.

Врачи порекомендовали ей рассмотреть CAR-T-терапию в Китае. Одна из клиник направила блогеру приглашение, однако для выезда за границу требовалось специальное разрешение.

После объявления о помиловании помощница семьи Мария сообщила 5-tv.ru, что состояние Чекалиной по-прежнему остается тяжелым. При этом она не стала уточнять, знает ли сама блогер о решении президента.

«Валерия также находится в тяжелом состоянии», — отметила помощница.

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