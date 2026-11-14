Лерчек простили не только срок: что произошло с ее долгом в 765 миллионов

Жорин: помилование освобождает блогера Лерчек от штрафа в 765 млн рублей

Помилование освобождает блогера Валерию Чекалину (Лерчек) не только от условного срока, но и от уплаты штрафа в размере 765 млн рублей, а также от запрета на деятельность в интернете. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат Сергей Жорин.

По словам юриста, согласно указу президента от 14 ноября, блогер освобождена от всех назначенных судом наказаний без исключений, а ее судимость снята. При этом помилование не означает реабилитацию и не отменяет сам обвинительный приговор.

Кроме того, освобождение от наказания снимает с Чекалиной ограничение на выезд из России — она сможет отправиться за границу на лечение, если нет других препятствий, добавил адвокат.

«Конечно же, обращает на себя внимание скорость принятия решения. О прошении стало известно 12 ноября, а уже 14 ноября президент подписал указ. Для обычной процедуры помилования это исключительно короткий срок», — подчеркнул Жорин.

14 ноября президент России Владимир Путин помиловал Чекалину, которую суд Москвы признал виновной по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ по поддельным документам. Указ вступил в силу со дня подписания.

12 ноября адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что Лерчек направила президенту обращение с просьбой о помиловании. Так как девушке назначили условное наказание, она не смогла передать обращение через администрацию колонии и направила его напрямую через интернет-приемную главы государства, откуда его передали в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

31 июля Лерчек приговорили к пяти годам условного срока с испытательным сроком на три года, а также к штрафу в размере 765 млн рублей. Кроме того, ей запретили администрировать сайты на протяжении трех лет. Свою вину она не признала.

В октябре адвокат Чекалиной Виктор Дугин заявил, что Лерчек необходимо экстренное лечение от онкологического заболевания в китайской клинике, так как она вновь проходит химиотерапию. Сама Чекалина также утверждала, что у нее обнаружили метастазы, и обратилась в суд с просьбой разрешить ей выезд в Китай. Позже аналогичная просьба была направлена во ФСИН.

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