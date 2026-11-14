Всего два дня: Жорин указал на необычную деталь помилования Лерчек

Решение освободило блогера от крупного штрафа и ограничений, но не коснулось ее бывшего супруга, осужденного по тому же делу.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева; 5-tv.ru
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Адвокат Жорин: помилование Лерчек произошло в исключительно короткий срок
Помилование блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, произошло в исключительно короткий срок — всего через два дня после того, как она обратилась к президенту с соответствующей просьбой. Это отметил звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru.
«О прошении стало известно 12 ноября, а уже 14 ноября президент подписал указ. Для обычной процедуры помилования это исключительно короткий срок», — отметил юрист.
По словам Жорина, при принятии решения учитывались тяжелое заболевание Чекалиной и наличие у нее несовершеннолетних детей.
Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ освобождает Чекалину не только от условного срока в пять лет, но и от штрафа в размере 763,5 миллиона рублей. Кроме того, помилование снимает дополнительный запрет на деятельность в интернете.
При этом решение российского лидера распространяется исключительно на Валерию Чекалину. Ее бывший супруг Артем, осужденный по тому же уголовному делу на семь лет лишения свободы, под помилование не подпадает.
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