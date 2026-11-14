Всего два дня: Жорин указал на необычную деталь помилования Лерчек

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 853 0

Решение освободило блогера от крупного штрафа и ограничений, но не коснулось ее бывшего супруга, осужденного по тому же делу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева; 5-tv.ru

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Адвокат Жорин: помилование Лерчек произошло в исключительно короткий срок

Помилование блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, произошло в исключительно короткий срок — всего через два дня после того, как она обратилась к президенту с соответствующей просьбой. Это отметил звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru.

«О прошении стало известно 12 ноября, а уже 14 ноября президент подписал указ. Для обычной процедуры помилования это исключительно короткий срок», — отметил юрист.

По словам Жорина, при принятии решения учитывались тяжелое заболевание Чекалиной и наличие у нее несовершеннолетних детей.

Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ освобождает Чекалину не только от условного срока в пять лет, но и от штрафа в размере 763,5 миллиона рублей. Кроме того, помилование снимает дополнительный запрет на деятельность в интернете.

При этом решение российского лидера распространяется исключительно на Валерию Чекалину. Ее бывший супруг Артем, осужденный по тому же уголовному делу на семь лет лишения свободы, под помилование не подпадает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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