«Помилование индивидуально»: звездный адвокат объяснил судьбу Артема Чекалина

Адвокат Жорин: помилование Лерчек не коснулось ее бывшего мужа Артема Чекалина

Помилование блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, не распространяется на ее бывшего мужа Артема Чекалина, который по тому же уголовному делу получил семь лет лишения свободы. Об этом звездный адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с 5-tv.ru.

По словам юриста, решение президента России Владимира Путина носит индивидуальный характер и касается только наказания, назначенного Валерии Чекалиной.

«При этом помилование носит индивидуальный характер и никак автоматически не распространяется на ее бывшего супруга Артема Чекалина», — отметил Жорин.

Российский лидер 14 ноября подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной. Согласно документу, блогер освобождена от наказания, назначенного Гагаринским районным судом Москвы, с одновременным снятием судимости.

Речь идет не только об освобождении от отбывания назначенного наказания, но и об отмене штрафа в размере 763,5 млн рублей.

О прошении о помиловании стало известно 12 ноября. Адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что обращение направили через интернет-приемную президента и Федеральную службу исполнения наказаний.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, при принятии решения учитывались тяжелое заболевание Чекалиной и наличие у нее несовершеннолетних детей.

Уголовное дело против Артема и Валерии Чекалиных, а также их бывшего партнера Романа Вишняка было возбуждено в октябре 2024 года. Следствие заподозрило их в незаконном переводе из России в ОАЭ более 250 млн рублей с использованием поддельных документов.

В апреле 2026 года Гагаринский районный суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194 млн рублей. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

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