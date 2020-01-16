Елена Воробей сломала руку во время концерта

Российская актриса эстрады, кино и телевидения, заслуженная артистка России Елена Воробей рассказала в соцсети об инциденте, который с ней произошел на концерте в Ногинске. Юмористка поскользнулась на скользком полу и сломала руку. Об этом она лично сообщила на своей странице в Instagram. По словам артистки, несмотря на травму она решила продолжить концерт, пока ее состояние не ухудшилось.

«Врачи стояли в зрительном зале и ждали, когда же я остановлюсь. Продержалась минут 40!!!» — подписала пост актриса.

Instagram @vorobei_elena

Звезда поблагодарила медиков и зрителей и сообщила о переносе выступления на февраль.

«Спасибо за цветы, которые вы мне передали через моих ребят артистов, спасибо за вашу любовь и поддержку», — добавила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Воробей считает предложение Борщевой закрыть «Аншлаг» «недальновидным».