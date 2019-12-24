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  4. Елена Воробей считает предложение Борщевой закрыть «Аншлаг» «недальновидным»

Елена Воробей считает предложение Борщевой закрыть «Аншлаг» «недальновидным»

, 5:29 | Светлана Александрова 58

Заслуженная артистка России предположила, что уже подросло поколение, которое может в ближайшем будущем предложить «поджечь» офис Comedy Woman.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

«Не очень дальновидным высказыванием» назвала Елена Воробей критику Еленой Борщевой программы «Аншлаг», которая выходит на российском телевидении уже более 30 лет. По словам заслуженной артистки РФ, предложение закрыть любимое зрителями шоу говорит о том, что звезда КВН и Comedy Woman «еще очень молода».

«Не удивлюсь, если уже подросло поколение, которое предложит „поджечь“ офис Comedy Woman. Мне достает разума, такта и опыта сказать, что товар выпускают до тех пор, пока его покупают. А цифры вещь упрямая, рейтинги очень хорошие», — сказала Воробей в интервью интернет-порталу Teleprogramma.pro.

Пародистка отметила, при том что «Аншлаг» выходит в эфир не очень часто, программа пользуется неизменной симпатией у зрителей.

Ранее постоянный участник «Аншлага» Владимир Винокур высказал мнение, что Елена Борщева «рано зазвездила».

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