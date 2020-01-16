Стало плохо: Ксения Пунтус рассказала следователям подробности падения из окна

Подробностями падения из окна квартиры Андрея Бакова поделилась со следователями Ксения Пунтус. По информации источника 5-tv.ru, модель уточнила, что была пьяна после употребления алкоголя с бойфрендом. В нетрезвом состоянии она присела на подоконник. В этот момент ей стало плохо, она потеряла контроль и упала. Последнее, что запомнила девушка — момент полета с высоты третьего этажа.

Правоохранители опросили и ее ухажера — внука кинорежиссера Никиты Михалкова. Баков подтвердил прежнюю информацию: вместе с Ксенией они развлекались в одном из московских ночных клубов и распивали спиртное. По возвращении домой он сразу лег спать и не стал свидетелем происшествия. Молодой человек проснулся от визита полицейских.

Проанализировав показания, следователи не нашли признаков доведения модели самоубийства и отмели эту версию.

Ранее 5-tv.ru писал, что дело Ксении Пунтус передали в Следственный комитет. Тем временем модель находится в больнице. Мать девушки рассказала 5-tv.ru, что у дочери много переломов и сотрясение мозга, отбиты позвоночник и внутренние органы. 13 января ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Изначально пострадавшую без одежды обнаружил в кустах дворник. Позже в личных вещах Пунтус нашли таблетки для борьбы с лишним весом — предположительно, на основе амфетамина. В сочетании с алкоголем они могут вызывать галлюцинации.