СК начал проверку после падения из окна модели Ксении Пунтус

Дело модели Ксении Пунтус, выпавшей из окна квартиры на третьем этаже в Москве, передали в Следственный комитет. Как сообщил источник 5-tv.ru, следователи начали проверку.

Опросить Ксению следователям пока не удалось. Врачи не пускают к ней правоохранителей в связи с состоянием здоровья.

Как сообщал 5-tv.ru, Пунтус находится в реанимации в тяжелом состоянии. 13 января ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Мать девушки рассказала 5-tv.ru, что у модели очень много переломов, отбиты позвоночник и внутренние органы, есть сотрясение мозга.

Ксения Пунтус выпала из окна квартиры Андрея Бакова — внука знаменитого кинорежиссера Никиты Михалкова. По предварительным данным, 19-летний юноша, с которым 21-летняя модель начала встречаться несколькими неделями ранее, в момент падения спал и проснулся только от визита полицейских.

Модель без одежды обнаружил в кустах дворник, ее госпитализировали. Позже в личных вещах Ксении Пунтус были найдены таблетки для борьбы с лишним весом на основе амфетамина. В сочетании с алкоголем они могут вызывать галлюцинации.