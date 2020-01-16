«Поставили гипс»: Елена Воробей рассказала о своем самочувствии после перелома

Заслуженная артистка России Елена Воробей в интервью 5-tv.ru рассказала о своем самочувствии после перелома руки. Звезда получила травму, поскользнувшись на концерте в Ногинске. Однако во время выступления знаменитость не подала виду, что чувствует боль. Она продержалась на сцене 40 минут, что впоследствии вызвало восхищение у зрителей, узнавших о ее переломе.

«Уже через пять минут после того, как я объявила антракт и меня увезла скорая помощь, весь Ногинск знал, что произошло, и какие там переломы. Слова поддержки и восхищения тем, что я не подала виду, как мне больно. Мне так приятно это», — поделилась Воробей.

Юмористка отметила, что перенесла операцию, и сейчас постепенно идет на поправку и надеется, что в ближайшее время ее здоровье полностью восстановится.

«Вчера делали снимок, все нормально, поставили новый гипс, более облегченный — надеюсь, что через недельку поставим уже просто пластину. Если честно, сразу после того, как получила эту травму, я позвонила Аскольду Запашному, и узнала, что он накануне Нового года сломал ногу, и весь Новый год отработал с гипсом на ноге. Я подумала: вот наша актерская судьба, изнанка профессии. Однажды я уже ломала эту руку, мне очень быстро помог подняться народный целитель. Практически за две недели у меня затянулся перелом», — подчеркнула пародистка, добавив, что в январе выйдет на сцену с гипсом.

Она призналась, что отчасти сама виновата в том, что заработала перелом.

«В какой-то степени я наверное сама виновата, знала, что у меня опасная обувь, высокий каблучок, тоненькая шпилька, сцена в ДК, построенных четыре десятка лет назад не везде с хорошим покрытием, бывало, каблуки на сцене застревали, бывало, и вывихивала ногу», — отметила Воробей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Воробей в соцсети поделилась подробностями произошедшего.