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Хабенский представит в «Одноклассниках» премьеру документальной ленты «Оперение»

, 13:29 | Алиса Маркова Фото 19

Актер расскажет подробности о работе над фильмом и ответит на вопросы пользователей соцсети.

Фото: ОК.ru

В «Одноклассниках» состоится премьера документальной ленты «Оперение», которая рассказывает про детские студии творческого развития, основанные в нескольких городах России Константином Хабенским. Она пройдет 16 января в 21:00 по московскому времени.

Актер лично представит фильм в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!». Режиссером картины выступил выпускник ВГИКа Илья Зернов, а автором идеи — сам Хабенский.

На протяжении девяти лет в нескольких городах России проходит фестиваль «Оперение», в рамках которого мастера игры и сцены помогают детям реализовать свой творческий потенциал, общаясь и работая в креативных лабораториях. Документальный фильм расскажет об истории движения, а также позволит зрителю заглянуть за кулисы этого проекта.

ОК.ru

Начиная с 2017 года «Оперение» развивается самостоятельно, без руководства Константина Хабенского. В основу документальной ленты легли съемки на двух фестивалях, записи спектаклей и интервью кураторов проекта и его выпускников. Картина стала лауреатом специального приза жюри на «Евразийском мосту 2019» и была выбрана в качестве фильма закрытия фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде.

Ранее 5-tv.ru рассказал о рекордах «Одноклассников» в 2019 году.

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