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«Стартрек» не станет последним фильмом Квентина Тарантино

, 13:46 | Алиса Маркова 32

Режиссер выразил надежду, что картина все же будет снята другим постановщиком и пообещал дать ему пару ценных советов.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Надежды фанатов культовой научно-фантастической саги окончательно рухнули: в своем последнем интервью изданию Deadline Квентин Тарантино заявил, что вряд ли снимет свою версию «Стартрека».

Имя режиссера «Однажды в Голливуде» связывали с проектом начиная с декабря 2017 года. Тогда было объявлено, что фильм получит «взрослый» рейтинг R, а продюсером выступит Джей-Джей Абрамс, успешно перезапустивший франшизу в 2009 году.

Квентин Тарантино неоднократно признавался в любви к «Стартреку», неизменно ставя его выше, чем другую популярную научно-фантастическую киносагу «Звездные войны». При этом автор «Криминального чтива» никогда не брался за полнометражный фильм в рамках определенной франшизы, предпочитая работать с оригинальными сюжетами.

В преддверии своего ухода из мира кино после окончания съемок десятого фильма Тарантино окончательно раскрыл свои планы по поводу «Стартрека».

«Я думаю, что фильм все-таки будет снят, но вряд ли я займу режиссерское кресло. Но сама идея отличная… Я с удовольствием посмотрю черновой вариант картины и дам пару ценных советов ее создателям», — рассказал режиссер интервьюеру из издания Deadline.

Теперь фанатам Тарантино остается только гадать, какой фильм станет «лебединой песней» маэстро перед его уходом из кинематографа. На церемонии вручения наград премии «Золотой глобус — 2020» он заявил, что его последняя картина будет «прочно связана пуповиной» с «Бешеными псами», снятыми им в 1992 году в качестве своего полнометражного дебюта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Однажды в… Голливуде» Тарантино получил «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм — комедия или мюзикл».

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