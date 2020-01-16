Большинство клубов РПЛ выступило за расширение премьер-лиги до 18 команд

Большинство представителей руководства футбольных клубов в ходе общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за увеличение количества команд-участниц турнира с 16 до 18. Об этом говоря об итогах заседания заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Большинство клубов поддержало идею расширения до 18 команд. Мы считаем, что если расширять, то делать это подготовлено. Необходимо проанализировать ситуацию в Футбольной национальной лиге. Плюс нельзя нарушать спортивный принцип», — цитирует Романа Бабаева ТАСС.

Помимо прочего, функционер отметил, что представители клубов РПЛ поддержали реформу Кубка России по футболу. Роман Бабаев отметил, что данное решение было принято с перевесом всего в один голос. Гендиректор ЦСКА не стал распространяться о подробностях, отметив лишь, что Российский футбольный союз «выступил с интересной инициативой».

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