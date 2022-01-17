Что можно и категорически нельзя делать 17 января в день Зосима-пчельника

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Ниса Мурзанаева
Ниса Мурзанаева Ниса Мурзанаева 9 001

В этот день подходят к концу рождественские Святки, поэтому нечистая сила ведет себя особенно дерзко — дабы успеть напоследок напакостить.

Что можно и категорически нельзя делать 17 января в день Зосима-пчельника

Фото: www.globallookpress.com /Cindy Riechau, ТАСС /Ковалев Петр, /Sanjin Strukic/PIXSELL

В этот день, 17 января, православные чтят память преподобного мученика Зосимы. Священнослужитель прославился непоколебимой верой в Иисуса Христа и чудесной способностью разговаривать с животными. Однажды его подвергли мучениям, чтобы выяснить, каким образом ему удается понимать язык зверей. Святой скончался.

Зосима с давних пор считается покровителем пчеловодов.

Что можно делать 17 января

В этот день подходят к концу рождественские Святки. Поверье гласит, что именно сегодня нечистая сила ведет себя особенно дерзко, дабы успеть напоследок напакостить.

Поэтому для того, чтобы очистить жилище от бесов, принято произносить специальный заговор: «Выходи, нечистая сила!». При этом следует ходить из комнаты в комнату, зажигать свечи и благовония, а также устраивать большой шум — например, стучать половником по пустой кастрюле.

Пчеловодам в этот день следует помолиться о крупном «урожае» меда.

Что нельзя делать 17 января

Ни в коем случае нельзя обижать животных. Это может обернуться тяжелым заболеванием для обидчика. Наоборот стоит всячески «задабривать» братьев наших меньших. Угостите кота сметаной и поиграйте подольше на улице со своим псом.

Также в этот день нельзя «чертыхаться». Не стоит забывать, что бесы вдвойне усердно «работают» сегодня над своими пакостями. Не нужно лишний раз обращать их внимание на свою персону.

Приметы 17 января

  • облака висят низко — нужно ждать наступления холодов;
  • восход ярко-красный — день будет ветряным;
  • ночью отчетливо видны звезды — следующий день будет солнечным и морозным;
  • на деревьях появилась «шапка» снега — следует ждать много меда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как узнать свою судьбу. В народе верили, что в период с Рождества до Крещения 19 января можно заглянуть в будущее с помощью святочных гаданий.

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