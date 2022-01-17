Что можно и категорически нельзя делать 17 января в день Зосима-пчельника
В этот день подходят к концу рождественские Святки, поэтому нечистая сила ведет себя особенно дерзко — дабы успеть напоследок напакостить.
Фото: www.globallookpress.com /Cindy Riechau, ТАСС /Ковалев Петр, /Sanjin Strukic/PIXSELL
В этот день, 17 января, православные чтят память преподобного мученика Зосимы. Священнослужитель прославился непоколебимой верой в Иисуса Христа и чудесной способностью разговаривать с животными. Однажды его подвергли мучениям, чтобы выяснить, каким образом ему удается понимать язык зверей. Святой скончался.
Зосима с давних пор считается покровителем пчеловодов.
Что можно делать 17 января
В этот день подходят к концу рождественские Святки. Поверье гласит, что именно сегодня нечистая сила ведет себя особенно дерзко, дабы успеть напоследок напакостить.
Поэтому для того, чтобы очистить жилище от бесов, принято произносить специальный заговор: «Выходи, нечистая сила!». При этом следует ходить из комнаты в комнату, зажигать свечи и благовония, а также устраивать большой шум — например, стучать половником по пустой кастрюле.
Пчеловодам в этот день следует помолиться о крупном «урожае» меда.
Что нельзя делать 17 января
Ни в коем случае нельзя обижать животных. Это может обернуться тяжелым заболеванием для обидчика. Наоборот стоит всячески «задабривать» братьев наших меньших. Угостите кота сметаной и поиграйте подольше на улице со своим псом.
Также в этот день нельзя «чертыхаться». Не стоит забывать, что бесы вдвойне усердно «работают» сегодня над своими пакостями. Не нужно лишний раз обращать их внимание на свою персону.
Приметы 17 января
- облака висят низко — нужно ждать наступления холодов;
- восход ярко-красный — день будет ветряным;
- ночью отчетливо видны звезды — следующий день будет солнечным и морозным;
- на деревьях появилась «шапка» снега — следует ждать много меда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как узнать свою судьбу. В народе верили, что в период с Рождества до Крещения 19 января можно заглянуть в будущее с помощью святочных гаданий.
Читайте также
93%
1.20 86.89
1.43
Нашли ошибку?