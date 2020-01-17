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Названы самые популярные пароли в 2019 году

, 4:31 | Светлана Шевченко 24

Согласно исследованию, ТОП-10 логинов и паролей сохранили свое лидерство с предыдущего года, лишь немного поменявших местами.

Фото: www.globallookpress.com /Markus Brunner

Пользователи в 2019 году показали стабильно отношение к защите персональных данных в сети, совершенно забыв, что ими могут воспользоваться мошенники. Результаты исследования DeviceLock опубликовано на сайте "Известий".

Эксперты установили, что ТОП-10 логинов и паролей сохранили свое лидерство с предыдущего года, лишь немного поменявших местами. Так, среди них прочно укрепились - «пароль», «йцукен», «любовь», а также аналогичные версии - password и 111111.

Наиболее встречающаяся пара в рейтинге логин/пароль состоит из использования наиболее простых сочетаний клавиш - 123456 и qwerty (букв - Прим.ред.) или, если чуть усложнить, - 1q2w3e.

Исследование проводилось среди почти пяти уникальных пар логинов и паролей, которые попали в открытый доступ из-за массовых утечек.

 

 

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