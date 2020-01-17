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Создание авиакомпании в ДФО обойдется в 30 миллиардов рублей

, 9:52 Эфирная новость 11

Основой парка нового авиаперевозчика станет новый легковой самолет «Байкал».

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

На создание авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке потребуется до 30 миллиардов рублей. Эти средства, предположительно, возьмут из Фонда национального благосостояния. Об этом «Известиям» рассказали в Совете Федерации.

Кроме того, по поручению Владимира Путина, планируют запустить серийное производство легкого самолета «Байкал». Он должен стать основой парка перевозчика. Маршруты сформирует Кабмин. Правительство также решит, какие аэропорты региона нужно ремонтировать в первую очередь и оценит пассажиропоток. Особое внимание уделят сообщению в труднодоступных районах.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент России потребовал от правительства до 31 января внести предложения по данному вопросу.

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