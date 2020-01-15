Владимир Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 января подготовить доклад с предложениями по проекту создания новой авиакомпании в стране. По словам главы государства, перевозчик должен специализироваться на транспортировке пассажиров и грузов на территории Дальнего Востока и в труднодоступных районах.

«Внести предложения по созданию авиационной компании, эксплуатирующей воздушные суда российского производства, основной деятельностью которой будет осуществление перевозок пассажиров и грузов в ДФО и в труднодоступных районах, определив потребность в воздушных судах с указанием их типов и пассажировместимости», — говорится в одном из поручений Путина, опубликованных на официальном сайте Кремля по итогу совещания с правительством.

11 января российский лидер обсудил с министрами проблемы развития региональных авиаперевозок. В частности, члены совещания коснулись вопросов авиасообщения в Сибири и на Дальнем Востоке, где есть только грунтовые взлетно-посадочные полосы, а здания аэропортов в плохом состоянии или отсутствуют вовсе. При этом стоимость обслуживания в подобных аэропортах выше, чем в других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в правительстве России обсуждают целесообразность создания на Дальнем Востоке новой авиакомпании.