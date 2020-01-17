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Неубиваемое алмазное стекло для смартфонов изобрели в США

, 13:51 Эфирная новость 23

Материал, изготовленный на основе алмаза, можно использовать для производства даже складных гаджетов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Christian Ohde, 5-tv.ru

Экраны смартфонов, которые вечно царапаются и бьются, похоже уходят в прошлое. В Соединенных Штатах заявили о создании особопрочного и гибкого алмазного стекла для современных дисплеев.

Его толщина всего лишь одна десятитысячная миллиметра. По словам технологов, новинка практически не подвержена механическим повреждениям. Кроме того материал обладает уникальными влагозащитными свойствами и не требует дополнительной обработки.

Разработчики уже предложили неубиваемое стекло ведущим производителям цифровой техники. Некоторые из них изобретение одобрили и обещали подумать над заключением контрактов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Google Play обнаружены разряжающие смартфон приложения.

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