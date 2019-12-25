Российский хоккеист Александр Овечкин побывал на рождественской вечеринке у американского президента. Трамп принимал гостей в своей частной резиденции во Флориде.

Форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России пришел не с пустыми руками. Подарил Трампу свой игровой свитер с номером восемь. Овечкин также представил президенту США свою супругу.

Отметим, Дональд Трамп неоднократно признавался, что является поклонником хоккейного таланта российского спортсмена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Овечкин жестко атаковал судью в спину во время матча НХЛ.