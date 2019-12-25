  1. Пятый канал
  4. Александр Овечкин подарил Трампу свой игровой свитер — видео

Александр Овечкин подарил Трампу свой игровой свитер — видео

, 15:15 Эфирная новость 37

Российский хоккеист побывал на рождественском приеме у президента США.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Российский хоккеист Александр Овечкин побывал на рождественской вечеринке у американского президента. Трамп принимал гостей в своей частной резиденции во Флориде.

Форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России пришел не с пустыми руками. Подарил Трампу свой игровой свитер с номером восемь. Овечкин также представил президенту США свою супругу.

Отметим, Дональд Трамп неоднократно признавался, что является поклонником хоккейного таланта российского спортсмена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Овечкин жестко атаковал судью в спину во время матча НХЛ.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.72
-0.45 68.41
-0.50
Эротический гороскоп на 25 декабря: какие знаки ждет незабываемый вечер?

Последние новости

16:07
Изувеченную тетей девочку из Ингушетии выписали из московской больницы
16:00
«Как ей может быть 50?»: Дженнифер Лопес примерила сексуальный костюм из латекса
15:53
Самую большую открытку для Деда Мороза отправили из Петербурга в Великий Устюг
15:44
Рэпера, перекрывшего Новый Арбат, оштрафовали на 20 тысяч рублей
15:36
Кадры с места нападения школьника с молотком на учительницу в Екатеринбурге
15:29
Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан

Сейчас читают

Лолита смущенно призналась, что завела любовника
«Австралийская Кардашьян» показала аппетитные формы в образе секси-Санты
Красная икра ложками и шашлык на завтрак: дети Пугачевой и Галкина о любимой еде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]