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В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

, 8:45 | Мария Скрипкина Видео

Военные были доставлены в госпиталь в Германии для обследования.

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, REUTERS

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, спустя почти неделю, информацию о том, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз США в Ираке. Об этом в четверг, 16 января, сообщилo издание Defense One co ссылкой на источники в Пентагоне.

«Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы», — заявил РИА Новости представитель CENTCOM капитан Билл Эрбан.

Ранее издание Defense One со ссылкой на военные источники в США писало, что при обстреле 8 января были контужены 11 американских военнослужащих. По данным его источников в Пентагоне, пострадавшие были доставлены в военный госпиталь в Германии для обследования.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, жертвами ракетной атаки Ирана 8 января на базы США в Ираке стали 80 человек. Однако через день официальные лица США и Ирака сообщили, что никто не погиб.

Изначально отмечалось, что снаряды упали на той части военного объекта, где не было американских военнослужащих. А об обстреле ВВС США были предупреждены за 2,5 часа до начала атаки.

Регулярные обстрелы баз, где дислоцируются в Ираке американские военнослужащие, начались в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. Приказ об этом лично отдал президент США Дональд Трамп.

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