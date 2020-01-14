Ракетный удар нанесен по военной базе с американцами около Багдада

Ракетный удар нанесен по военной базе Эт-Таджи около Багдада, где дислоцируются также американские военные. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Сообщается, что атака была достаточно интенсивной, на территории базы взорвалось не менее двух ракет. Информации о пострадавших, жертвах или разрушениях пока не сообщается.

После обострения ситуации в Ираке по базам, где располагаются также американские военные, проводится регулярная атака. Как сообщал ранее 5-tv.ru, 12 января обстрелу подверглась авиабаза Балад. Тогда погибло четверо иракских военных, среди которых двое - офицеры.

К слову, вооруженный конфликт с Ираном может стать самой большой внешнеполитической ловушкой для США со времен войны во Вьетнаме, считают эксперты The National Interest. Обе стороны демонстрируют готовность пойти на риск, что отнюдь не способствует деэскалации в регионе Персидского залива.