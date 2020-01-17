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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке

, 10:54 | Светлана Шевченко 53

Кресло под действующим главой Кабмина зашаталось после публикации аудиозаписи и фотографий с совещания, посвященного вопросам экономики.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В последние дни все вы стали свидетелями событий с распространением в сети записей, которые создают ощущение, что я и моя команда не уважаем президента, являющегося нашим политическим лидером. Чтобы избежать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», — написал Гончарук, выложив перед этим отчет о деятельности своей команды за четыре месяца из шести пунктов.

В пресс-службе Владимира Зеленского подтвердили получение заявления об отставке премьер-министра. В ближайшее время оно будет рассмотрено.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, кресло под действующим главой Кабмина зашаталось после публикации аудиозаписи и фотографий с совещания, посвященного вопросам экономики. В них Гончарук якобы нелестно высказывался в адрес Зеленского, называя его в резкой форме немыслящим в вопросах экономики человеком.

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