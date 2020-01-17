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Правоохранители провели обыски в кабинете главы Минздрава Саратова

, 14:38 | Карина Бернтгольц 127

Следственные мероприятия связаны с расследованием дела о превышении должностных полномочий сотрудниками регионального Минздрава при проведении закупок оборудования для детских поликлиник.

Фото: www.globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в рабочем кабинете министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной. Следственные мероприятия связаны с расследованием дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ведомства при проведении закупок оборудования для детских поликлиник. Уголовное дело было возбуждено в соответствии со статьей 286 УК РФ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава, во время проведения обысков Мазина находилась на рабочем месте и оказывала помощь сотрудникам следственных структур. Другие работники саратовского ведомства также готовы оказать содействие при установлении истинных причин возможных нарушений, причастных к противоправной деятельности лиц и выяснении других обстоятельств произошедшего.

Minzdrav.saratov.gov.ru

Ранее стало известно, что в рамках государственной программы в 2018 году Минздрав Саратовской области заключил контракт на поставку четырех медицинских аппаратов на сумму более 33 миллионов рублей. Однако в результате было поставлено более дешевое оборудование, которое не соответствовало условиям договора и требованиям ГОСТ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обыски по делу о взятке и вымогательстве прошли в квартире у подозреваемого — старшего инспектора краснодарского отдела ГИБДД.

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