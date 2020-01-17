  1. Пятый канал
  4. «Недомать» надоумила мужа подбросить своего младенца к поликлинике в Кузбассе

«Недомать» надоумила мужа подбросить своего младенца к поликлинике в Кузбассе

, 16:05 | Сергей Зеленский Видео 46

Женщина даже не планировала растить ребенка.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru, Сергей Савостьянов

Мать подброшенной к дверям поликлиники в городе Юрга Кемеровской области девочки родила ее дома и надоумила супруга избавиться от нее, подбросив к больнице. По данным ГУ МВД по Кемеровской области, женщине 32 года, а ее мужу — 26.

«Полицейские выяснили, что женщина на учете по беременности в поликлинике не состояла, родила ребенка в домашних условиях и уговорила мужа подбросить его в больницу, поскольку воспитывать малыша семейная пара не планировала», — говорится в сообщении ведомства.

Детский омбудсмен по Кемеровской области Дмитрий Кислицын со ссылкой на правоохранителей сообщил РИА Новости, что новорожденная девочка, подкинутая к дверям медучреждения, родилась в благополучной и многодетной семье.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оставление в опасности», срок наказания которой предусматривает один год лишения свободы.

В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный оставил новорожденного ребенка на крыльце поликлиники в городе Юрга Кемеровской области. Посреди ночи мужчина пришел на территорию медучреждения, позвонил в дверь, оставил младенца и убежал.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Шесть знаков зодиака, которые могут сойтись с бывшими в 2020 году

Последние новости

17:33
Яна Рудковская объяснила, почему решила судиться с Ильей Авербухом
17:19
Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС
17:18
Почему правда об оккупированной Варшаве оказалась неудобной для польских властей?
17:06
«Дакар» завершился триумфом КАМАЗа и российских гонщиков
17:01
Видео: Индийский Т-72 эффектно встал на дыбы перед трибуной со зрителями
16:56
«Полюшко-поле» вместо гимна Эстонии: Siri все еще считает Прибалтику частью СССР

Сейчас читают

Наташа Королева поздравила Николаева с юбилеем, показав его архивные фото
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Ляйсан Утяшева показала подросшую дочку от Павла Воли

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]