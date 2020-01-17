«Недомать» надоумила мужа подбросить своего младенца к поликлинике в Кузбассе

Мать подброшенной к дверям поликлиники в городе Юрга Кемеровской области девочки родила ее дома и надоумила супруга избавиться от нее, подбросив к больнице. По данным ГУ МВД по Кемеровской области, женщине 32 года, а ее мужу — 26.

«Полицейские выяснили, что женщина на учете по беременности в поликлинике не состояла, родила ребенка в домашних условиях и уговорила мужа подбросить его в больницу, поскольку воспитывать малыша семейная пара не планировала», — говорится в сообщении ведомства.

Детский омбудсмен по Кемеровской области Дмитрий Кислицын со ссылкой на правоохранителей сообщил РИА Новости, что новорожденная девочка, подкинутая к дверям медучреждения, родилась в благополучной и многодетной семье.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оставление в опасности», срок наказания которой предусматривает один год лишения свободы.

В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный оставил новорожденного ребенка на крыльце поликлиники в городе Юрга Кемеровской области. Посреди ночи мужчина пришел на территорию медучреждения, позвонил в дверь, оставил младенца и убежал.