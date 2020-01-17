«Было восемь операций»: Кира Прошутинская рассказала, как была на грани жизни и смерти

Известная советская и российская телеведущая Кира Прошутинская, которая пользовалась небывалой популярностью в 90-е годы, рассказала, как лечилась от онкологического заболевания. Звезда призналась, что находилась буквально на грани жизни и смерти. Даже врачи слабо верили, что она сможет снова вернуться к профессии, однако, благодаря медицинской помощи высоквалифицированных специалистов, ей все-таки удалось восстановиться.

«Было восемь операций. Все было на грани того, что уйду из жизни или стану инвалидом. Честно говоря, мне было страшно! Сколько труда и таланта потратили доктора, чтобы восстановить меня!», — цитирует знаменитость «Собеседник».

По словам Прошутинской, ей помогло то, что она сумела полностью довериться врачам и прислушиваться к их советам.

«Ситуацию спасло мое легкомыслие: я так устала, что во всем полностью доверилась врачам и расслабилась», — вспомнила ведущая.

Она отметила, что пройти длительную реабилитацию ей помогла поддержка близких. По словам звезды, в трудный момент жизни с ней находились Алла Пугачева, с которой она училась в одной школе, и отец Владимир, настоятель русской православной церкви Святителя Николая в итальянском городе Бари. Их забота давала Прошутинской силы и веру в выздоровление.

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