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«Было восемь операций»: Кира Прошутинская рассказала, как была на грани жизни и смерти

, 16:51 | Карина Бернтгольц 49

По словам знаменитой телеведущей, она длительное время лечилась от онкологического заболевания.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Известная советская и российская телеведущая Кира Прошутинская, которая пользовалась небывалой популярностью в 90-е годы, рассказала, как лечилась от онкологического заболевания. Звезда призналась, что находилась буквально на грани жизни и смерти. Даже врачи слабо верили, что она сможет снова вернуться к профессии, однако, благодаря медицинской помощи высоквалифицированных специалистов, ей все-таки удалось восстановиться.

«Было восемь операций. Все было на грани того, что уйду из жизни или стану инвалидом. Честно говоря, мне было страшно! Сколько труда и таланта потратили доктора, чтобы восстановить меня!», — цитирует знаменитость «Собеседник».

По словам Прошутинской, ей помогло то, что она сумела полностью довериться врачам и прислушиваться к их советам.

«Ситуацию спасло мое легкомыслие: я так устала, что во всем полностью доверилась врачам и расслабилась», — вспомнила ведущая.

Она отметила, что пройти длительную реабилитацию ей помогла поддержка близких. По словам звезды, в трудный момент жизни с ней находились Алла Пугачева, с которой она училась в одной школе, и отец Владимир, настоятель русской православной церкви Святителя Николая в итальянском городе Бари. Их забота давала Прошутинской силы и веру в выздоровление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советский диктор Татьяна Судец едва не сгорела в детстве.

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