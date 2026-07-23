Российские силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника за 12 часов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 172 украинских беспилотника самолетного типа над территорией РФ за 12 часов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение дня, в период с 8:00 мск до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным министерства, дроны сбили над территориями Брянской, Белгородской, Владимирской, Курской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Тульской областей, столичного региона, Крыма, Башкирии и Краснодарского края. Также атаку БПЛА отразили над акваториями Азовского и Черного морей.

С начала специальной военной операции, объявленной президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 года, украинские силы регулярно пытаются атаковать российские регионы. Для ударов используются беспилотники и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские войска ударили по объектам, связанным с производством и хранением украинских беспилотников, а также по инфраструктуре, используемой ВСУ.

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