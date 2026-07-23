Скандал после свадьбы: «ранетку» Рудневу обвинили в шантаже интимным компроматом

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 469 0

Жертвой стала бывшая супруга нынешнего мужа певицы.

Что известно о скандале Рудневой с бывшей женой ее супруга

Фото: legion-media/Белицкий Антон/PhotoXPress.ru

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Артистку Анну Рудневу обвинили в шантаже интимными видео

Экс-солистка группы «Ранетки» Анна Руднева сразу после свадьбы попала в скандал. Она угрожает бывшей супруге своего нового мужа Ильи Былушкина обнародованием интимных видеозаписей, сообщает издание Super, в распоряжении которого оказалась соответствующая аудиозапись.

В голосовом сообщении женщина, представившаяся Анной Рудневой, обвиняет бывшую супругу Былушкина в клевете в его адрес и заявляет, что у нее якобы есть компромат, из-за которого женщина может лишиться работы.

«У меня на руках есть очень классные видео про вас. Те видео интимного характера, как вы понимаете. Мы также можем отправить эти видео вашим работодателям. А дальше, если у вас не останется работы, — наверное, вы так сами захотели», — предупреждает автор аудиосообщения.

Конфликт между женщинами начался после свадьбы Рудневой. Бывшая супруга Ильи пожаловалась журналистам, что мужчина не помогает их троим общим сыновьям, из-за чего ей приходится брать микрозаймы.

В ответ на это Руднева, которая сама ждет ребенка, назвала поведение экс-жены выходкой «обиженной бабы» и заявила, что Илья полностью содержит и свою новую семью, и детей от предыдущего брака.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 18 июля Руднева вышла замуж за Илью Былушкина. Для артистки этот брак стал третьим.

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