Собянин: школа № 236 откроется после реконструкции 1 сентября

После масштабной реконструкции 1 сентября в Москве откроется школа № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

В ходе работ полностью обновили инженерные коммуникации, внутренние пространства и прилегающую территорию. В школе оборудовали современные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, медиатеку, многофункциональные зоны для проектной деятельности, а также спортивные и гимнастические залы.

«Благодаря высокотехнологичной инфраструктуре ребята смогут глубже изучать предметы инженерно-технического направления: математику, физику, информатику», — подчеркнул Сергей Собянин.

Созданы условия для углубленного освоения робототехники, программирования, 3D-моделирования и проведения практических исследований по физике, химии и информатике, отметил он.

По словам Сергея Собянина, реконструкция школ не ограничивается столицей. Москва участвует в восстановлении образовательных учреждений в Донецке и Луганске, где специалисты обновляют школы и детские сады. Также столица реализует совместно с рядом регионов проект по внедрению сервисов «Московской электронной школы».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в обновленных школах Москвы установят индивидуальные шумозащитные кабинки. В них ребята смогут сделать домашнее задание, повторить материал перед контрольной, уединиться с книгой или даже записать аудио для подкаста.

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