Ола, Россия: в бразильских школах начнут преподавать русский язык

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Москва и Бразилиа утвердили план по укреплению связей в сфере образования.

Какие языки преподают в школах в Бразилии

Фото: 5-tv.ru

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В бразильских школах начнут преподавать русский язык как иностранный

Министерство просвещения России и Министерство образования Бразилии договорились о включении русского языка в учебные планы школ латиноамериканской страны. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Решение было принято в ходе онлайн-совещания, на котором представители двух стран утвердили дорожную карту по укреплению связей в сфере образования. Инициатива предполагает обмен педагогическим опытом, повышение квалификации и направление российских учителей в школы Бразилии.

«Также стороны подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха и оздоровления детей и среднего профессионального образования», — говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

Бразильская сторона обозначила подготовку квалифицированных педагогических кадров в числе своих ключевых приоритетов.

Достигнутые договоренности стали прямым продолжением курса на расширение гуманитарного сотрудничества, о котором стороны заявляли по итогам февральского визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Бразилию.

Ранее 5-tv.ru писал, что США ввели пошлины на товары из Бразилии.

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