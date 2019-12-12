Вытащили с того света: Советский диктор Татьяна Судец едва не сгорела в детстве

Одна из самых любимых в СССР дикторов, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», передачи «Спокойной ночи, малыши!» и концертов «Песня года» Татьяна Судец рассказала об испытаниях, которые ей пришлось пережить. Зрители запомнили «тетю Таню» как веселую и вечно улыбающуюся женщину, однако, прежде, чем блистать на экранах, звезда на себе прочувствовала, что значит черная полоса.

В пять лет Судец едва не погибла. На девочке загорелось платье. Врачи были уверены, что Таня не выживет — у нее обгорело 75% тела. Однако малышка реабилитировалась и вернулась к здоровой жизни, правда не сразу. В клинике она провела большего года.

По мнению ведущей, своим выздоровлением она обязана матери, которая буквально вытащила ее с того света. Женщина ухаживала за своей дочерью, когда той было очень тяжело, и в результате Судец сумела восстановиться.

«75% тела, ожог третьей степени – это все летальный исход. И маме так и сказали: «Даже не надейтесь, она умрет. У меня была пересадка кожи, кололи мне пенициллин через каждый час, а пенициллин стоил тогда дорого, и все деньги шли на мое лечение. <…> Мама мало того, что вытащила меня с того света, она не дала мне стать инвалидом", - вспомнила ведущая в беседе с 5-tv.ru.

О других невзгодах, которые встретились Татьяне на пути, смотрите в документальном фильме «Моя правда. Татьяна Судец. Принимаю судьбу» в воскресенье, 15 декабря, сразу после передачи «Светская хроника».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как у Судец погиб сын.