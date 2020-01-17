Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС

Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина., сообщает РИА Новости. Ранее Даниил Егоров был заместителем главы ФНС.

«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе, который уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

16 января сам Мишустин был назначен Путиным на пост премьер-министра страны. До этого он возглавлял налоговое ведомство РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, каких преобразований ждут от Мишустина.







