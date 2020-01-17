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  4. «Единая Россия» пожаловалась Мишустину на работу четырех министерств

«Единая Россия» пожаловалась Мишустину на работу четырех министерств

, 19:26 | Сергей Зеленский Видео 40

В черный список ведомств единороссов вошли Минздрав, Минкульт, Минтруд и Минпросвещения.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин

Фракция «Единая Россия» (ЕР) в ходе встречи с Михаилом Мишустиным еще до утверждения его кандидатуры на пост премьер-министра высказала претензии к работе четырех министерств. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы и руководитель фракции Сергей Неверов.

В частности, члены ЕР недовольны работой Министерства здравоохранения — оптимизация ухудшила доступность медицинской помощи, особенно в отдаленных районах.

«Есть и жалобы на нехватку специалистов узкого профиля и работу по лекарственному обеспечению», — приводит слова Неверова ФАН.

Он также упомянул ряд решений Минздрава, из-за которых, по его словам, у населения возникли проблемы с приобретением лекарств.

ЕР также пожаловалась Неверову на работу Министерства культуры, в частности, в вопросах выдачи прокатных удостоверений. Также есть сомнения в эффективности финансирования кинематографа.

Претензии возникли и к министерству труда и социальной защиты. Во фракции считают, что ведомство должно вести более эффективную работу по повышению доходов граждан.

Четвертым в черном списке министерств ЕР упомянуло Министерство просвещения.

«Заработная плата учителей остается на недостаточно высоком уровне, все еще избыточна бюрократическая нагрузка на преподавателей», — пояснил Неверов.

Помимо этого, есть много претензий к учебникам и к образовательным программам.

Неверов подчеркнул, что такие выводы были сделаны, в том числе на основе личных приемов граждан.

16 января Михаил Мишустин встретился с представителями фракций Госдумы. Депутаты Госдумы проголосовали за назначение нового кандидата на должность премьер-министра страны. Глава государства Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром РФ.

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