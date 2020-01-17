Максим Галкин перепел песни Игоря Николаева в день его рождения

Максим Галкин известен зрителю благодаря своим пародийным номерам, в которых он изображает деятелей культуры, политики и звезд российского шоу-бизнеса. В день рождения композитора Игоря Николаева артист поздравил друга семьи с юбилеем. Сатирическое видео Галкин выложил в Instagram.

На кадрах юморист, вальяжно расхаживает по дому в уютном белоснежном халате. Его окружают любимые наследники — дочь Лиза и сын Гарри. Малыши увлечены своими заботами, но и звездный папа не намерен терять ни секунды — в видеопоздравлении артист обращается к имениннику — Игорю Николаеву.

«С днем рождения! Дорогой Игорь! Гений, друг, крестный! Будь счастлив, весел, легок! Твори! Дерзай! Люби! Мы рядом», — подписал ролик Галкин.

В пародии Максим талантливо перепел популярные и любимые многими слушателями музыкальные композиции: «Выпьем за любовь», «Расскажите, птицы» Аллы Пугачевой, «Странник мой» императрицы поп-сцены Ирины Аллегровой и, конечно же, «Маленькая страна» Наташи Королевой. Последней песне комик уделил повышенное внимание, стараясь сохранить интонации и легкий украинский акцент поп-певицы.

За семь часов поздравление в Instagram-аккаунте Максима Галкина посмотрело более одного миллиона зрителей.

«Макс посмешил, позитивчик!»;

«Какой красивый голос»;

«Вот это подарок»;

«Одна я слышала голос Аллы?» — восторженно отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галкин с Пугачевой сходили в кино с детьми.