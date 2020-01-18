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Водитель «Яндекс. Такси» выстрелил в клиента в Петербурге

, 0:01 | Светлана Шевченко 119

ЧП произошло на Васильевском острове в центре Северной столицы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Водитель «Яндекс. Такси» выстрелил в сторону клиента в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло возле дома № 35 по 16-й линии Васильевского острова в центре Северной столицы. Предварительно, в руках таксиста был травматический пистолет. Информации о состоянии пассажира пока не поступало. Известно, что нарушитель был задержан спустя час после инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в центре Москвы агрессивный водитель на BMW в ходе дорожного конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета через лобовое стекло в женщину-водителя на отечественной Lada.

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