Макгрегор и Серроне провели финальную дуэль взглядов перед боем UFC

Бойцы смешанных единоборств (MMA) ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне поучаствовали в финальной дуэли взглядов перед боем UFC.

После дуэли взглядов ирландский и американский бойцы пожали друг другу руки. Дональд Серроне как-то признался — он и Конор Макгрегор соперничают лишь на ринге.

Также бойцы прошли процедуру взвешивания. Оба спортсмена показали одинаковый вес — 170 фунтов (77 килограммов — Прим. ред).

Несмотря на то, что турнир UFC с боем спортсменов состоится только в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе — Макгрегор уже рассказал, как будет праздновать победу над Серроне.

«Немножечко выпью, затем проведу следующий день с семьей, перенастроюсь и вернусь к тренировкам», — поделился ирландец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские фанаты смешанных единоборств увидят трансляцию поединка Конора Макгрегора и Дональда Серроне на канале РЕН ТВ в прямом эфире.