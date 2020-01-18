«Бог Кузя» стал писать стихи и книги после отбытия наказания

Лидер секты «бога Кузи» Андрей Попов, приговоренный к тюремному заключению за создание религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием, и за мошенничество в особо крупном размере, рассказал о своем новом увлечении. Мужчина начал писать стихотворения и книги после отбытия наказания.

«Я прихожу в себя. Пишу книги, стихи», — рассказал он.

Заключенный также высказался по поводу задержания своей супруги скрипачки Анастасии Чеботаревой, которая вместе с другими участниками секты около трех лет находилась в федеральном розыске.

«Почему ее задержали, это не мое дело. Это решит суд. Я точно знаю, что она невиновна», — заявил Попов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранительные органы задержали участников секты «бога Кузи» в Москве. По версии следствия, последователи религиозной организации промышляли на православных выставках, собирая деньги на якобы восстановление храмов и совершение христианских обрядов.