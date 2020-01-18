ТОП-8 зимних вещей, от которых обязаны избавиться модницы

В гардеробе каждой женщины есть зимние вещи, которые она либо совсем не носит, либо они давно вышли из моды. Эксперты составили список нарядов, от которых прекрасной половине человечества стоило бы избавиться.

Белое пальто

Иногда этот предмет гардероба может выглядеть по-настоящему стильным и изящным. Вот только он совсем не подходит для ежедневной носки. В нем не хочется толкаться в грязном общественном транспорте, его нельзя носить в дождь, а если оно еще и длинное, то в нем даже по улице зимой спокойно не пройдешь — обязательно заляпаешь подол.

И вот это прекрасное белое пальто годами висит в гардеробе и не используется. Может, пора задуматься о том, чтобы с ним распрощаться?

Instagram @anlacestudio

Юбки или платья макси

Кажется, эти вещи прибавляют женственности, да и вполне удобны для носки зимой — в них не видно колготочек с начесом. Однако попробуйте прогуляться в них по улицам, покрытие которых обработано солями и другими химическими веществами — низ длинных юбок и платьев будет просто черным.

Для зимнего периода, тем более в крупных городах, эти предметы гардероба абсолютно не пригодны.

Instagram @mir_girl2020

«Кудрявая» шуба

Кажется, что все модные блогеры вдруг приоделись в «кудрявые» черные или чаще бежевые шубки из меха ламы. За ними в интересную вещицу нарядились и простые обывательницы. Вам действительно хочется выглядеть, как все? Тогда вот еще один минус «кудрявой» верхней одежды — повышенная влажность и осадки приведут ее в плачевный и изрядно потрепанный вид.

Instagram @volna_clothes

Тонкий кардиган

Не сексуальные, не греющие, не актуальные. Перестаньте цепляться за трикотаж в 2020 году. Отдайте предпочтение жакетам или кардиганам крупной вязки.

Instagram @aim_clo

Облегающее платье-свитер

В этом сезоне платья-свитера очень популярны. Но речь идет об over-size моделях, а вовсе не об обтягивающих мини-платьицах. К тому же, нередко этот предмет одежды украшают принты со снежинками, цветами или еще того хуже — мультяшными героями. Оставьте все это в прошлом.

Instagram @muani_shop_online

Меховая жилетка-гусеница

Кажется, как будто моднице просто не хватило денег на пошив рукавов для полноценной шубы. Такая модель жилеток безвозвратно устарела. С повседневной одеждой она выглядит вычурно и неуместно. А с вечерним нарядом — попробуй подбери платье, подходящее к меховому жилету по длине и цветовой гамме.

Instagram @modnayaode3jda

Угги

Стилисты и мужчины их просто терпеть не могут на женщинах, считая абсолютно асексуальными. Пожалуй, единственное место, где вы будете выглядеть уместно в уггах — на горнолыжном курорте во время посиделок перед камином за ужином.

Instagram @kago_store

Приталенный пуховик

Подобные модели буквально заполонили российские города. Вот только неактуальными они стали еще несколько лет назад. Пора распрощаться с удобным пуховиком, подпоясанным ремешком-резинкой. Отдайте предпочтение безразмерным пуховикам или шубам из искусственного меха.

Instagram @babo4ka_pskov

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