В Банке России рассказали о новой схеме пенсионных выплат

Новая пенсионная схема позволит россиянам перевести накопления на счет гарантированного пенсионного плана (ГПП) в рамках одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в режиме реального времени.

Граждане смогут произвести перевод без комиссий и не потеряют при этом инвестиционного дохода. Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, пишет «Российская газета».

По словам первого зампреда Центробанка, перевод уже накопленных денежных средств будет осуществлен спустя пять лет после подачи специального заявления гражданином. А вот текущие платежи будут сразу перечисляться на счет в новом месте.

Швецов отметил, что накопления россиян-«молчунов», просто оставивших деньги в ПФР, подвергнутся такой же процедуре.

Также сообщается, что при осуществлении перевода накопленных средств в ГПП, гражданам совсем необязательно одновременно с этим вносить новые отчисления.

После перевода накоплений на такой счет россияне смогут следить за состоянием этих накоплений в режиме реального времени.

«Он будет в онлайне видеть состояние счета, получать информацию, что на этот счет зачислены денежные средства. Это удобная система, дающая осязаемость пенсионных накоплений для человека», — сказал Швецов.

Гарантированный пенсионный план — система, разработанная Центробанком и Минфином, позволяющая россиянам самим финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

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