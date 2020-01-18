Ксения Собчак показала фото со свадьбы Дарьи Жуковой и поздравила подругу

Ксения Собчак показала фото со свадьбы экс-жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой и греческого миллиардера Ставроса Ниаркоса III. Телеведущая поздравила подругу со знаменательным днем и выразила сожаления по поводу того, что не смогла посетить пышное торжество, которое сыграли на швейцарском лыжном курорте Санкт-Мориц.

«Дорогая моя! Будь счастлива и любима! Ужасно жалко, что я не смогла долететь, но шлю тебе любовь и мальдивскую погоду на расстоянии. Ты лучшая, знай это!» — написала теледива в Instagram.

Instagram @xenia_sobchak

Сожаления Ксении Собчак вполне понятны. Ведь пышная свадьба Дарьи Жуковой и Ставроса Ниаркоса III обошлась влюбленным в 6,5 миллиона долларов, пишет Daily Mail.

Помимо дороговизны, торжество новобрачных отличилось и огромным количеством суперзвездных гостей, среди которых были: дочь Дональда Трампа Иванка, внучка британской королевы принцесса Беатрис, дочь принцессы Монако Шарлотта, экс-футболист Дэвид Бекхэм, Гвинет Пэлтроу, Орландо Блум и множество других знаменитостей. Всего на праздник были приглашены порядка 300 гостей.

По слухам, Дарья и Ставрос официально связали себя узами брака еще в прошлом году в Париже, однако свадьбу сыграли только сейчас.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Жукова зарегистрировала отношения со Ставросом Ниаркосом III во Франции.