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  4. Ксения Собчак показала фото со свадьбы Дарьи Жуковой и поздравила подругу

Ксения Собчак показала фото со свадьбы Дарьи Жуковой и поздравила подругу

, 11:29 | Ниса Мурзанаева Фото 67

Телеведущая не смогла прилететь на пышное торжество в Швейцарии, о чем очень жалеет.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак показала фото со свадьбы экс-жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой и греческого миллиардера Ставроса Ниаркоса III. Телеведущая поздравила подругу со знаменательным днем и выразила сожаления по поводу того, что не смогла посетить пышное торжество, которое сыграли на швейцарском лыжном курорте Санкт-Мориц.

«Дорогая моя! Будь счастлива и любима! Ужасно жалко, что я не смогла долететь, но шлю тебе любовь и мальдивскую погоду на расстоянии. Ты лучшая, знай это!» — написала теледива в Instagram.

Instagram @xenia_sobchak

Сожаления Ксении Собчак вполне понятны. Ведь пышная свадьба Дарьи Жуковой и Ставроса Ниаркоса III обошлась влюбленным в 6,5 миллиона долларов, пишет Daily Mail.

Помимо дороговизны, торжество новобрачных отличилось и огромным количеством суперзвездных гостей, среди которых были: дочь Дональда Трампа Иванка, внучка британской королевы принцесса Беатрис, дочь принцессы Монако Шарлотта, экс-футболист Дэвид Бекхэм, Гвинет Пэлтроу, Орландо Блум и множество других знаменитостей. Всего на праздник были приглашены порядка 300 гостей.

По слухам, Дарья и Ставрос официально связали себя узами брака еще в прошлом году в Париже, однако свадьбу сыграли только сейчас.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Жукова зарегистрировала отношения со Ставросом Ниаркосом III во Франции.

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