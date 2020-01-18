Вдова актера Николая Караченцова 71-летняя Людмила Поргина решилась на откровение и рассказала о личной жизни в программе Леры Кудрявцевой. В сети появилось превью ток-шоу с участием возлюбленной артиста, в котором она признается — брак со звездой был очень сложным.

«Он выпивал. А когда выпивал, становился невыносим. <…> В меня летели сковородки, ножи. Я с тех пор очень боюсь ножей», — говорила вдова актера в течение телепередачи.

Людмила Поргина вышла замуж за Николая Караченцова в 1975 году. Пара состояла в браке вплоть до ухода актера из жизни в 2018-м. Потеря супруга, стала огромным испытанием для Поргиной. Вдова признается — она общается с покойным ежедневно.

«Жена и муж — это всегда одно тело и одна душа <…> ежедневно беседую с Николаем, ощущаю его заботу», — сказала Поргина.

Выпуск телешоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» с участием Людмилы Поргиной выйдет на экраны 18 января в 20:50 по московскому времени, пишет Утро.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вдова Караченцова рассказала об отношениях супруга с Аллой Пугачевой.